"طفل سايق عربية نقل".. تحرك فوري من أجهزة الأمن بشأن واقعة الغردقة
06:41 م الأحد 17 نوفمبر 2024
كتب- محمد الصاوي:
كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعي يتضمن قيام طفل بقيادة سيارة "ربع نقل" ووضع اللوحة الأمامية داخل السيارة حال سيره بمدينة الغردقة بالبحر الأحمر.
بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة محل الفحص وقائدها (بائع- مقيم بدائرة قسم شرطة سفاجا) وبصحبته الطفل الظاهر بمقطع الفيديو.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.
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