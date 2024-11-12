مجدداً.. سائق نقل ذكي يتحرش بسيدة في الجيزة.. والمتهم: "محصلش"

كتب- صابر المحلاوي:

اتهمت سيدة أجنبية تحمل جنسية إحدى الدول العربية، سائق يعمل في شركة توصيل ذكي، بالتحرش بها ومحاولة ملامسة جسدها أثناء توصيلها إلى ميدان لبنان.

تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا من قسم شرطة العجوزة، بإبلاغ سيدة أجنبية بتعرضها للتحرش من سائق شركة توصيل ذكي أثناء توصيلها إلى مسكنها في ميدان لبنان بمحافظة الجيزة.

وتضمن محضر الشرطة اتهام "تهاني ن."، (40 سنة) أجنبية الجنسية، سائق يدعى "أ. م."، (22 سنة) بمحاولة التحرش بها وملامسة جسدها أثناء رحلة التوصيل التي كانت تبدأ من منطقة أكتوبر إلى ميدان لبنان.

ألقت مباحث العجوزة القبض على السائق المتهم الذي أنكر الاتهام المنسوب إليه بالتحرش، "محصلش"، مؤكدا أن السيدة اتهمته زورًا بعد مشادة كلامية نشبت بينهما بسبب تغييرها المستمر لمكان الوصول.

حُرر محضر بالواقعة، وتجري مباحث الجيزة التحريات اللازمة، كما تم تفريغ كاميرات المراقبة؛ للوقوف على الملابسات الحقيقية للواقعة.