مخدرات وسلاح وتنفيذ أحكام.. الداخلية تطارد تجار الكيف في أسوان ودمياط

كتب- علاء عمران:

قام قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتي أمن أسوان ودمياط بتوجيه حملات أمنية في عدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.

أسفرت هذه الحملات عن النتائج التالية:

مديرية أمن أسوان:

ضبط 3 قضايا اتجار في المواد المخدرة، وتم خلالها ضبط 7.1 كيلو جرام من مخدر الحشيش، 3 كيلو جرام من مخدر البانجو، وكمية من مخدر الشابو بحوزة ثلاثة متهمين اثنان منهم لهما معلومات جنائية.

وتم ضبط 4 قطع سلاح ناري غير مرخصة تشمل بندقية آلية، 3و فرد محلي وعدد من الطلقات المختلفة الأعيرة، وتنفيذ 800 حكم قضائي متنوع.

مديرية أمن دمياط

ضبط 4 قضايا اتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة، تم خلالها ضبط 7 كيلو جرام من مخدر الحشيش، 15 كيلو جرام من مخدر البانجو، 7.5 كيلو جرام من مخدر الهيدرو، وكمية من مخدر الهيروين.

وتم ضبط 3 قطع سلاح ناري غير مرخصة تشمل 3 فرد محلي وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة بحوزة 4 متهمين و3 منهم لهم معلومات جنائية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار الحملات الأمنية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بمختلف صورها، وتواصل الحملات الأمنية لاستهداف وضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، فضلاً عن ضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.