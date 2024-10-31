انتشال جثة غريق مجهول الهوية من ترعة المريوطية

كتب - محمد شعبان:

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بالجيزة، اليوم الخميس، جثة غريق من ترعة المريوطية جنوب المحافظة.

تلقى مدير قطاع الجنوب اللواء عاصم أبو الخير إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث غرق دائرة مركز أبو النمرس.

اللواء محمد العادلي مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة دفع بفريق إنقاذ نهري بالتنسيق مع نائبه لقطاع الجنوب.

جهود البحث والتمشيط أسفرت عن انتشال جثة الغريق من ترعة المريوطية وإيداعه ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.







