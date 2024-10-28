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انتحلوا صفة موظفين.. سقوط تشكيل عصابي للنصب على المواطنين بالقاهرة

11:53 ص الإثنين 28 أكتوبر 2024

ضبط تشكيل عصابي - ارشيفية

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كتب- علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط تشكيل عصابي بالقاهرة تخصص في النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، أفادت بقيام عاطل وسيدة، لأحدهما معلومات جنائية، بتكوين تشكيل عصابي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين من خلال انتحال صفة موظفين، وإيهام المواطنين بقدرتهما على إنهاء الإجراءات بالأجهزة الحكومية والاستيلاء منهم على مبالغ مالية مقابل ذلك.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه.

أجهزة الأمن وزارة الداخلية ضبط تشكيل عصابي الأجهزة الأمنية مديرية أمن القاهرة
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