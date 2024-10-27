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احذر السرعة الزائدة.. الرادارات تلتقط 9973 مخالفة مرورية خلال يوم

04:16 م الأحد 27 أكتوبر 2024

الرادارات الحديثة

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كتب-علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية على كافة الطرق والمحاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة.

أسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة الماضية، عن ضبط 28380 مخالفة مرورية متنوعة، تضمنت (1619 مخالفة السير بدون تراخيص، 47 دراجة نارية مخالفة، 9973 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 1548 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، 10 مخالفات موقف عشوائي، و12 مخالفة شروط التراخيص).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

يأتي ذلك ضمن تنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية لتكثيف الحملات المرورية بهدف تسيير الحركة وتحقيق الانضباط المروري والحد من وقوع الحوادث.

الإدارة العامة للمرور حملات مرورية رادارات سرعة وزارة الداخلية
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