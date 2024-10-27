إعلان

حكم عاجل من القضاء ضد مطرب المهرجانات عصام صاصا

02:44 م الأحد 27 أكتوبر 2024
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    محاكمة عصام صاصا 1
  • عرض 10 صورة
    محاكمة عصام صاصا 2
  • عرض 10 صورة
    محاكمة عصام صاصا 3
  • عرض 10 صورة
    محاكمة عصام صاصا
  • عرض 10 صورة
    محاكمة عصام صاصا 1
  • عرض 10 صورة
    محاكمة عصام صاصا 4
  • عرض 10 صورة
    محاكمة عصام صاصا 5
  • عرض 10 صورة
    محاكمة عصام صاصا
  • عرض 10 صورة
    محاكمة عصام صاصا
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- صابر المحلاوي:

قضت محكمة جنوب القاهرة المنعقدة في زينهم، اليوم الأحد، برفض استئناف مطرب المهرجانات عصام صاصا على حبسه 6 أشهر، في تهمة تعاطي مواد مخدرة، عقب دهسه مواطنًا أعلى الطريق الدائري بالطالبية، وتأييد الحكم السابق.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار إبراهيم لملوم عبدالوهاب، وعضوية المستشارين سامح رمزي محمد و أسامة حسن إبراهيم، وأمانة سر شريف سمير.

وفي وقت سابق، عاقبت محكمة جنايات الجيزة، مؤدي المهرجانات عصام صاصا بالحبس 6 أشهر مع الشغل، في قضية اتهامه بدهس مواطن على الطريق الدائري في الطالبية، وقيادته سيارة تحت تأثير المواد المخدرة، وتضمن منطوق الحكم انقضاء الدعوى الجنائية في دهس المواطن لتنازل أسرته عن حقها.

كان ضباط مطار القاهرة الدولي تسلموا عصام صاصا بعد قدومه من دولة الإمارات، قبل جلسة محاكمته، في قضية دهس المواطن أحمد مفتاح، 42 عامًا، على الطريق الدائري بسيارته التي كان يقودها بـ"رعونة" إذ كان تحت تأثير المخدر.

عصام صاصا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
قرار جديد من المحكمة في اتهام مضيفة طيران بإنهاء حياة ابنتها

إعلان

إعلان

شبورة كثيفة ورياح وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت بدرجات الحرارة