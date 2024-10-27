حكم عاجل من القضاء ضد مطرب المهرجانات عصام صاصا

كتب- صابر المحلاوي:

قضت محكمة جنوب القاهرة المنعقدة في زينهم، اليوم الأحد، برفض استئناف مطرب المهرجانات عصام صاصا على حبسه 6 أشهر، في تهمة تعاطي مواد مخدرة، عقب دهسه مواطنًا أعلى الطريق الدائري بالطالبية، وتأييد الحكم السابق.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار إبراهيم لملوم عبدالوهاب، وعضوية المستشارين سامح رمزي محمد و أسامة حسن إبراهيم، وأمانة سر شريف سمير.

وفي وقت سابق، عاقبت محكمة جنايات الجيزة، مؤدي المهرجانات عصام صاصا بالحبس 6 أشهر مع الشغل، في قضية اتهامه بدهس مواطن على الطريق الدائري في الطالبية، وقيادته سيارة تحت تأثير المواد المخدرة، وتضمن منطوق الحكم انقضاء الدعوى الجنائية في دهس المواطن لتنازل أسرته عن حقها.

كان ضباط مطار القاهرة الدولي تسلموا عصام صاصا بعد قدومه من دولة الإمارات، قبل جلسة محاكمته، في قضية دهس المواطن أحمد مفتاح، 42 عامًا، على الطريق الدائري بسيارته التي كان يقودها بـ"رعونة" إذ كان تحت تأثير المخدر.