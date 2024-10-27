بالأسماء.. قرار من وزير الداخلية برد الجنسية المصرية لـ21 مواطنًا

كتب- علاء عمران:

وافق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، على السماح برد الجنسية المصرية لـ 21 مواطناً.

جاء نص القرار؛ وزارة الداخلية قـرار رقم 1888 لسنة 2024 وزير الداخلية بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية ؛ وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛ قرر: مـادة 1 تُرد الجنسية المصرية لكل من الواحد والعشرين شخــصًا المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق (أولهم محمد أحمد عبد الغفار وآخرهم فاطمة مجدى أحمد) .

وتضمن نص القرار: محمد أحمد عبد الغفار الجيزة 6/4/1984، محمد البسيوني عثمان كفر الشيخ 3/12/1972، سيف الإسلام محمد محمد القليوبية 21/3/1959، محمد عباس عبد السلام المنوفية 29/4/1972، محمد عبد السلام عبد القادر الدقهلية 10/5/1983، ياسر أحمد سليمان الشرقية 13/8/1984، نشأت شاكر جرجس الشرقية 9/3/1970، السيد أحمد السيد الإسكندرية 12/11/1984، سعيد إبراهيم أحمد الإسكندرية 1/9/1986، عرفة شاذلي سيد البحر الأحمر 1/11/1979 .

كما تضمن القرار؛ سعيد أحمد محمد السعودية 6/12/1980، يوسف محمد جمال الدين لبنان 27/9/1984، وأحمد محمد فوزى الإمارات 9/1/1985، سيد فؤاد محمود القاهرة 24/7/1958، أحمد سعيد أحمد القاهرة 28/11/1982، مروة عبد المجيد محمد القاهرة 19/10/1983، فاطمة مسعد محمد القاهرة 2/2/1988، مروة محمد السيد كفر الشيخ 1/9/1985 91 السيدة/ آلاء مصطفى سيد الإسكندرية 1/10/1993، سارة السيد البدوي محمد نبيه المنوفية 4/7/1990، وفاطمة مجدى أحمد سوهاج 13/11/1993.