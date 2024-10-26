"طعن زوجته وفرد أمن".. حقيقة فيديو التعدي على شخص بمحكمة أسوان

كتب- علاء عمران:

نفى مصدر أمني بوزارة الداخلية، صحة ما تم تداوله على عدد من الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي من مقطع فيديو يتضمن الزعم باعتداء قوة أمنية على أحد الأشخاص بإحدى المحاكم بأسوان.

وأكد المصدر الأمني، أن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه بتاريخ 2024/7/27 قام أحد الأشخاص بمحاولة إقتحام مقر إحدى المحاكم بأسوان وبحوزته سلاح أبيض عقب تعديه على زوجته بذات السلاح محدثاً إصابتها بجروح طعنية بالجسم، وحال السيطرة عليه بمعرفة القوة الأمنية تعدى على أحد أفراد الشرطة بمقر المحكمة محدثاً إصابته بجرح قطعي، وتم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية حياله في حينه.

وأشار المصدر الأمني، وأن إعادة نشر المقطع يأتي في إطار المحاولات اليائسة لجماعة الإخوان الإرهابية لتأليب الرأي العام من خلال ترويج الأكاذيب وتزييف الحقائق، وهو ما يعيه الشعب المصري.