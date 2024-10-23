حاول ذبحه.. حبس عامل متهم بالشروع في قتل شاب بالعجوزة

كتب - صابر المحلاوي:

أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة بحبس عامل لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بمحاولة قتل شاب إثر خلافات بينهما في منطقة العجوزة.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للكشف عن ملابساتها وتفاصيلها.

وكان المقدم أحمد فاروق، رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة، قد تلقى إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بالعثور على شاب يحمل آثار ذبح وسط الشارع.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وبعد الفحص تبين وجود شاب يحمل جروحًا ناتجة عن محاولة ذبح، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وأسفرت التحقيقات الأولية عن تورط عاطل في ارتكاب الجريمة، وتم ضبطه بعد تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة. اتُخذت كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.