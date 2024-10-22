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"خدوا ورثي".. الداخلية تكشف تفاصيل شكوى شخص من أسرته على الفيس بوك

11:59 ص الثلاثاء 22 أكتوبر 2024

وزارة الداخلية

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كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله على موقع "فيس بوك" بشأن تضرر أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة كفر الشيخ من قيام بعض أفراد أسرته بالاستيلاء على الميراث الخاص به والتعدي عليه، "خدوا ورثي".

وبالفحص تبين وجود خلافات بين الشاكي وشقيقه حول توزيع الميراث، وقد سبق عقد جلسة عرفية بينهما وتم الاتفاق خلالها على تقسيم الميراث إلا أن الشاكي لم يستلم كامل نصيبه من الميراث حتى الآن .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية الاستيلاء على الميراث الميراث
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