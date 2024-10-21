مفاجأة في دهس 7 لاعبين: الحادث ليس له شهود والطريق لا يوجد به كاميرات

كتب- صابر المحلاوي:

كشفت تحقيقات النيابة العامة بالشيخ زايد، تفاصيل جديدة في حادث إصابة 7 لاعبين من فريق نادي 6 أكتوبر للدراجات، إثر حادث تصادم مروع على طريق "مصر الإسكندرية" الصحراوي.

وأوضحت التحقيقات التي أجريت برئاسة المستشار إيهاب العوضي، رئيس نيابة أول وثان الشيخ زايد، أن الحادث وقع على الطريق الداعم الخاص بالخدمات بطريق مصر اسكندرية الصحراوي صباح الأحد، أثناء تمرين 7 من لاعبي فريق الدراجات على الطريق الصحراوي.

وتبين أن الطريق المذكور لا يوجد به كاميرات مراقبة في محيط الحادث كما تبين أن الحادث لا يوجد له شهود عيان حيث وقع في ساعة مبكرة علاوة على عدم رؤية اللاعبين للسيارة التي دهستهم حيث أطاحت بهم من الخلف ولم يرى أي منهم السيارة التي فرت مسرعة من مكان الحادث.

وكلفت النيابة رجال المباحث بجمع التحريات اللازمة حول السيارة المتسببة في الحادث وقائدها والتحري حول وجود كاميرات مراقبة في محيط الحادث أو الطرق المؤدية إليه وإيفاد النيابة بها.

وانتقل فريق من النيابة إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي لسماع أقوال اللاعبين المصابين وتبين دخول 4 منهم إلى المستشفى في حالة حرجة ولا تسمح حالتهم بسماع أقوالهم، وغادر لاعب المستشفى، ولم يتبق سوى حالتين للاعبين تستمع النيابة لأقوالهما حول ملابسات الحادث وكيفية وقوعه.

وقال الاثنان المصابان في أقوالهما أمام النيابة، إنهما لم يشاهدا ما حدث، معلقين: "مشوفناش حاجة عربية خبطتنا من الخلف وملحقناش نشوف أي حاجة ومنعرفش حتى مواصفات العربية، لقينا نفسنا كلنا فوق بعض وكله بيصرخ من العجل اللي اتفرم بينا".

وتلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من شرطة النجدة بوقوع حادث مصادمة ووجود مصابين بطريق "مصر الإسكندرية" الصحراوي، وبالانتقال والفحص، تبين اصطدام سيارة بعدد من لاعبي نادي 6 أكتوبر للدراجات أثناء تمرينهم المخصص على الطريق السريع.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن الحادث أسفر عن إصابة 7 لاعبين تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتواصل مباحث الجيزة تحرياتها للكشف عن تفاصيل الحادث وبيان المتسبب فيه.