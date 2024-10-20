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فك السحر وزواج العانس "أون لاين".. سقوط دجالين في العجوزة

07:19 م الأحد 20 أكتوبر 2024

صورة تعبيرية لدجال

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كتب - محمد شعبان:

ألقى ضباط مباحث الآداب القبض على عاطلين تخصصا في النصب على المواطنين بأعمال الدجل والشعوذة بالعجوزة.

معلومات وردت أكدتها التحريات بممارسة عاطلين أعمال النصب والاحتيال على المواطنين من خلال مزاولة أعمال الدجل والسحر.

المتهمان اسنخدما مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لنشاطهما الإجرامي ووإيهام الضحايا بقدرتهما على العلاج الروحانى مقابل مبالغ مالية.

بتقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبحوزتهما الأدوات المستخدمة فى أعمال السحر والدجل وهاتفى محمول تبين احتوائهما على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى.

بمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

دجال دجل سحر شعوذة نصب احتيال العجوزة
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