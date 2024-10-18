من خلاف على الأجرة إلى سرقة هاتف.. تفاصيل حادثة غريبة في قصر النيل

كتب -علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من القبض على سائق سيارة تاكسي بعد استيلائه على هاتف محمول لإحدى السيدات، وذلك عقب خلاف بينهما حول قيمة الأجرة.

تعود الواقعة إلى تلقي قسم شرطة قصر النيل بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من سيدة أفادت بأنها استقلت سيارة أجرة من دون معرفة بيانات قائدها، وأثناء سير السيارة، وقع خلاف بينها وبين السائق بشأن الأجرة، ما دفعها إلى مغادرة السيارة. وعند اكتشافها فقدان هاتفها المحمول داخل السيارة، تم الإبلاغ عن الحادث.

وبعد إجراء التحريات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد السيارة والقبض على السائق، الذي يقيم بمحافظة الجيزة. وبمواجهته، اعترف بسرقة الهاتف وغلقه تمهيدًا لبيعه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقّه.