صور جديدة بالأقمار الصناعية تظهر حجم الدمار والنزوح في مدينة غزة

أظهرت صور بالأقمار الصناعية حصلت عليها خدمة "بي بي سي تقصي الحقائق" من شركة "فانتور"، المتخصصة في جمع المعلومات، عدداً من اللقطات المؤثرة من أنحاء مختلفة في قطاع غزة مع دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ يوم الجمعة.

وتُظهر الصورة أعلاه حجم الدمار في منطقة شمال مدينة غزة قرب ميدان عبد، والتي كانت تُستخدم كمخيم صغير للنازحين قبل تقدم الجيش الإسرائيلي نحو المدينة.

وفي المنطقة الجنوبية، تظهر صور أخرى مخيم نازحين كبير أُقيم حول مشروع سكني يُعرف باسم "مدينة حمد" بالقرب من خان يونس، ويمتد على مساحة تُقدّر بنحو كيلومترين ونصف مربع، وقد أُنشئ هذا المخيم بعد وقت قصير من إعلان الجيش الإسرائيلي نيته احتلال مدينة غزة في أغسطس/آب الماضي.

كما تُظهر الصور جموعاً كبيرة من المدنيين والسيارات تتجه شمالاً نحو مدينة غزة عبر الطريق الساحلي "الرشيد"، وهو أحد المسارين المعتمدين لعودة السكان.