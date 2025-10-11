إعلان

صور جديدة بالأقمار الصناعية تظهر حجم الدمار والنزوح في مدينة غزة

كتب : مصراوي

11:14 م 11/10/2025

قطاع غزة

بي بي سي

أظهرت صور بالأقمار الصناعية حصلت عليها خدمة "بي بي سي تقصي الحقائق" من شركة "فانتور"، المتخصصة في جمع المعلومات، عدداً من اللقطات المؤثرة من أنحاء مختلفة في قطاع غزة مع دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ يوم الجمعة.

1_11zon

وتُظهر الصورة أعلاه حجم الدمار في منطقة شمال مدينة غزة قرب ميدان عبد، والتي كانت تُستخدم كمخيم صغير للنازحين قبل تقدم الجيش الإسرائيلي نحو المدينة.

2_11zon

وفي المنطقة الجنوبية، تظهر صور أخرى مخيم نازحين كبير أُقيم حول مشروع سكني يُعرف باسم "مدينة حمد" بالقرب من خان يونس، ويمتد على مساحة تُقدّر بنحو كيلومترين ونصف مربع، وقد أُنشئ هذا المخيم بعد وقت قصير من إعلان الجيش الإسرائيلي نيته احتلال مدينة غزة في أغسطس/آب الماضي.

3_11zon

كما تُظهر الصور جموعاً كبيرة من المدنيين والسيارات تتجه شمالاً نحو مدينة غزة عبر الطريق الساحلي "الرشيد"، وهو أحد المسارين المعتمدين لعودة السكان.

هذا المحتوى من

BBC

الأقمار الصناعية أخبار BBC قطاع غزة الجيش الإسرائيلي

