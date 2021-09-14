أزمة الوقود في لبنان: أنباء عن وصول أول شحنة من النفط الإيراني لسوريا

بيروت- (بي بي سي):

أفادت أنباء اليوم أن شحنة من آلاف الأطنان من النفط يتم تفريغها من ناقلة نفط إيرانية في سوريا قبل نقلها إلى لبنان، الذي يعاني من نقص شديد في الوقود.

وهذه الشحنة هي الأولى من سلسلة متوقعة من شحنات مماثلة سترسلها إيران، ويتولى تنظيمها حزب الله اللبناني.

وترسل شحنات النفط الإيراني إلى لبنان عبر سوريا في محاولة لتجنب توريط بيروت في العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران.

ويقول حزب الله إن الأولوية ستعطى للمستشفيات ودور الأيتام ومنازل المسنين عند توزيع الوقود.