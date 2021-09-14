Masrawy logo white

أزمة الوقود في لبنان: أنباء عن وصول أول شحنة من النفط الإيراني لسوريا

12:26 م الثلاثاء 14 سبتمبر 2021
أزمة الوقود في لبنان: أنباء عن وصول أول شحنة من النفط الإيراني لسوريا

ارشيفيه

بيروت- (بي بي سي):

أفادت أنباء اليوم أن شحنة من آلاف الأطنان من النفط يتم تفريغها من ناقلة نفط إيرانية في سوريا قبل نقلها إلى لبنان، الذي يعاني من نقص شديد في الوقود.

وهذه الشحنة هي الأولى من سلسلة متوقعة من شحنات مماثلة سترسلها إيران، ويتولى تنظيمها حزب الله اللبناني.

وترسل شحنات النفط الإيراني إلى لبنان عبر سوريا في محاولة لتجنب توريط بيروت في العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران.

ويقول حزب الله إن الأولوية ستعطى للمستشفيات ودور الأيتام ومنازل المسنين عند توزيع الوقود.

هذا المحتوى من

BBC
أزمة الوقود في لبنان النفط الإيراني سوريا بيروت حزب الله اللبناني العقوبات الأمريكية

الخبر التالى:

قطر تحذر من عدم قدرتها على تحمل مسؤولية مطار كابول

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
491

إصابات اليوم

14

وفيات اليوم

399

متعافون اليوم

293448

إجمالي الإصابات

16885

إجمالي الوفيات

247125

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا