أنباء عن سقوط قتيل في "مظاهرات الكهرباء" بالعراق

بغداد- (بي بي سي):

أفاد ناشطون وصحفيون عراقيون بمقتل متظاهر أثناء تفريق قوات الأمن لمحتجين في منطقة قلعة صالح ميسان جنوبي البلاد كانوا ينددون بانقطاع التيار الكهربائي.

وتشهد مناطق في العاصمة بغداد والمحافظات الأخرى منذ عدة أيام تظاهرات احتجاجا على تردي الخدمة الكهربائية وانقطاع التيار الكهربائي في أغلب المحافظات باستثناء إقليم كردستان.

جاء انقطاع الكهرباء مع ارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة حيث بلغت الحرارة في المناطق الجنوبية نحو 50 درجة مئوية الأمر الذي يؤدي عادة إلى زيادة الطلب على الكهرباء لتشغيل أجهزة التكييف.

وكان وزير الكهرباء العراقي قد قدم استقالته من منصبه هذا الأسبوع بعد تصاعد الاحتجاجات على تردي واقع الكهرباء.