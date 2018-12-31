بيب جوارديولا: ليفربول قد يكون أفضل فريق في العالم في الوقت الحالي

BBC عربية:

قال الإسباني بيب جوارديولا مدرب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، إن فريقه يجب أن يتقبل حقيقة أن ليفربول منافسه على لقب الدوري الإنجليزي ربما يكون "أفضل فريق في العالم" في الوقت الحالي.

وجاءت تصريحات جوارديولا عقب مباراة فريقه في الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز وانتهت بفوز سيتي على ساوثهامبتون بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

ويواجه مانشستر سيتي يوم الخميس ليفربول في مباراة على قمة الدوري الإنجليزي.

وقال جوارديولا لبي بي سي "المشكلة هي أن الفريق الآخر (ليفربول) رائع"، مضيفًا: "ربما يكون أفضل فريق في أوروبا أو العالم".

وخسر سيتي مرتين في شهر ديسمبر أمام كريستال بالاس وليستر سيتي بينما فاز ليفربول في كل المباريات السبع التي خاضها في الدوري.

وفاز ليفربول في آخر مباراة خاضها أمام أرسنال بنتيجة كبيرة بخمسة أهداف مقابل هدف واحد للفريق اللندني.

وإذا فاز ليفربول في مباراته المقبلة أمام مانشستر سيتي سيحافظ على فارق العشر نقاط ويقطع شوطًا كبيرًا نحو الفوز باللقب الغائب منذ عام 1990.

من جانبه قال مدافع سيتي وقائده فينسنت كومباني إن مواجهة ليفربول مباراة "يتشوق إليها الجميع".

وأضاف "تعرضنا لخسائر مهينة في الأسابيع الماضية ولكن يمكننا أن نلعب ونحقق هدفنا".​