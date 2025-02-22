معاريف عن مصادر: نتنياهو لا يأخذ فكرة الهجرة الطوعية لسكان غزة على محمل الجد

وكالات



نقلت صحيفة "معاريف" العبرية عن مصادر مطلعة ومقربة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن "نتنياهو لا يأخذ فكرة الهجرة الطوعية لسكان قطاع غزة على محمل الجد".



وقالت المصادر، إن نتنياهو يعتبر الفكرة "غير واقعية" ولا تحدث تغييرًا استراتيجيًا في تحديات اليوم التالي لحرب غزة.



وتأتي هذه التصريحات على الرغم من اتخاذ إسرائيل خطوات فعلية تهدف لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، حيث أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الإثنين، أنه سيتم إنشاء وكالة خاصة من أجل "الهجرة الطوعية" لسكان غزة، موضحًا أن تل أبيب ملتزمة بالمقترح الأمريكي بالسيطرة على القطاع الفلسطيني وتهجير سكانه.



وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد أعلن عزمه على تنفيذ مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهجير الفلسطينيين من غزة إلى دول أخرى.



وكرر ترامب أكثر من مرة، خطته التي تتضمن تهجير سكان قطاع غزة البالغ عددهم نحو 2.3 مليون نسمة إلى مصر والأردن، الأمر الذي رفضته القاهرة وعمّان بشكل قاطع، موضحًا أن الفلسطينيين لن يحظوا بحق العودة بموجب خطته.





