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على خطى الدولار.. سعر اليورو يتراجع مقابل الجنيه في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

كتب : آية محمد

01:27 م 04/06/2026

سعر اليورو

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انخفض سعر اليورو مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الخميس 4-6-2026، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

قاد الدولار أسعار العملات العربية والأجنبية للانخفاض مقابل العملة المصرية خلال تعاملات اليوم بدعم دخول تدفقات من مستثمرين أجانب للاستثمار في أذون الخزانة بالعملة المحلية.

سعر اليورو في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 60.05 جنيه للشراء، و60.27 جنيه للبيع، بتراجع 29 قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر: 60.06 جنيه للشراء، و60.28 جنيه للبيع، بتراجع 26 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 60.05 جنيه للشراء، و60.27 جنيه للبيع، بتراجع 27 قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 60.03 جنيه للشراء، بتراجع 29 قرشًا، و60.25 جنيه للبيع، بتراجع 30 قرشًا.

البنك التجاري الدولي: 60.03 جنيه للشراء، بتراجع 31 قرشًا، و60.25 جنيه للبيع، بتراجع 29 قرشًا.

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البنك الأهلي المصري سعر اليورو بنك مصر

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