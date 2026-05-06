هبط فائض صافي الأصول الأجنبية لدى بنوك مصر "شاملا البنك المركزي والبنوك التجارية معا" 22% للشهر الثاني على التوالي في مارس إلى 21.32 مليار دولار مقارنة بنحو 27.39 مليار دولار في مارس، بانخفاض بنحو 6.1 مليار دولار.

ما هو صافي الأصول الأجنبية؟

يمثل صافي الأصول الأجنبية ما تملكه البنوك من ودائع ومدخرات بالعملات الأجنبية، ويكون قابلاً للتسييل في الأوقات التي يحتاج فيها البنك إلى سيولة لسداد التزاماته.

تم احتساب سعر صرف الدولار عند 47.39 جنيه في فبراير و54.64 جنيه للدولار في مارس، وفقا للبيانات الأرشيفية للمركزي المصري.

لماذا انخفض صافي أصول البنوك؟

خلال أول شهر للحرب الأمريكية الإيرانية تعرض صافي الأصول الأجنبية للبنوك المصرية إلى ضغط كبير بفعل خروج جزئي للأجانب من أدوات الدين المحلية المعروفة باسم (الأموال الساخنة).

كانت بيانات البورصة كشف خروج نحو 10 مليارات دولار استثمار أجنبي غير مباشر من أذون الخزانة خلال شهر مارس الماضي.

البنك المركزي

فائض صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي المصري تراجع لأول مرة منذ 9 أشهر بشكل طفيف بنحو 1% خلال مارس على أساس شهري إلى نحو 15.5 مليار دولار هبوطاً من نحو 15.63 مليار دولار في فبراير.

البنوك التجارية

انخفض صافي أصول البنوك التجارية للشهر الثاني على التوالي بنحو 10.5% إلى نحو 5.81 مليار دولار في مارس مقارنة بنحو 6.5 مليار دولار في فبراير الماضي.



جاء إلى نحو 15.5 مليار دولار بنهاية مارس هبوطاً من نحو 15.63 مليار دولار في فبراير بعد أن حافظ صافي الأصول الأجنبية للبنوك على الارتفاع لمدة 5 أشهر على التوالي قبل بدء الصراع بالمنطقة في فبراير الماضي.