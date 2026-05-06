تراجع سعر الدولار أمام معظم العملات الرئيسية اليوم الأربعاء، بعد أن أشارت أمريكا إلى أنها قد تكون على وشك التوصل إلى اتفاق مع إيران.

وواصل الين تراجعه نحو مستويات ‌سبق أن استدعت تدخل طوكيو في سوق العملة.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه سيوقف مؤقتا عملية مرافقة السفن عبر مضيق هرمز، مشيرا إلى التقدم المحرز نحو التوصل إلى اتفاق شامل مع إيران.

جاء ذلك بعد وقت قصير من إعلان وزير الخارجية ماركو روبيو أمس الثلاثاء، أن الولايات المتحدة حققت أهدافها في حملتها العسكرية ⁠على إيران، وأنها لا تتمنى حدوث مزيد من التصعيد.

وانخفضت العقود الآجلة للنفط الأمريكي صباح الأربعاء، بأكثر من دولارين في أعقاب تصريحات ترامب، إذ تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى ما يقرب من 100 دولار للبرميل.

وقال كايل رودا، المحلل الكبير في كابيتال دوت كوم: "الإشارات الصادرة من الولايات المتحدة تشير على ما يبدو إلى أنها غير مهتمة باستئناف الأعمال القتالية".

وأضاف أن هذه ليست أخبارا جيدة بالكامل، إذ لا يزال المضيق مغلقا، وأن هذا يشير إلى أن الضغط التصاعدي على النفط سيستمر، مما ‌قد ⁠يسبب قلقا للأسواق مرة أخرى في المستقبل.

استقر اليورو عند 1.1714 دولار وسجل الجنيه الإسترليني 1.35685 دولار، وارتفع كلاهما بنحو 0.2% حتى الآن خلال اليوم، وفقا لرويترز.