انخفض سعر اليورو مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الاثنين 4-5-2026، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

لماذا انخفضت أسعار اليورو اليوم؟

انخفضت أسعار اليورو اليوم مدعومة بتراجع سعر الدولار بعد إبلاغ دونالد ترامب الرئيس الأمريكي "الكونجرس" بانتهاء الحرب على إيران مما عكس حالة من الاطمئنان بالأسواق.

سعر اليورو في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 62.51 جنيه للشراء، بتراجع 15 قرشًا، و62.89 جنيه للبيع، بتراجع 28 قرشًا.

بنك مصر: 62.53 جنيه للشراء، بتراجع 12 قرشًا، و62.85 جنيه للبيع، بتراجع 29 قرشًا.

بنك القاهرة: 62.54 جنيه للشراء، بتراجع 10 قروش، و62.84 جنيه للبيع، بتراجع 29 قرشًا.

بنك الإسكندرية: 62.5 جنيه للشراء، بتراجع 14 قرشًا، و62.85 جنيه للبيع، بتراجع 28 قرشًا.

البنك التجاري الدولي: 62.48 جنيه للشراء، بتراجع 15 قرشًا، و62.82 جنيه للبيع، بتراجع 28 قرشًا.