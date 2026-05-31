أظهر استطلاع الشركات الصادر عن البنك الدولي أن معدلات تعرض الشركات في مصر لطلبات الرشوة جاءت أقل بكثير من متوسط دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان في عدد من المؤشرات المرتبطة بالتعاملات الحكومية. لكنه لا يزال ثاني أكبر معوق للشركات.

وكشف التقرير ، أن نسبة الشركات التي تعرضت لطلب رشوة مرة واحدة على الأقل بلغت 3.1% فقط، مقارنة بـ13.2% في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا و17.2% في الدول ذات الدخل المتوسط الأدنى.

واستند التقرير إلى استطلاع أصحاب الأعمال وكبار المديرين في 1024 منشأة خلال سبتمبر 2025-يناير 2026، بينما كشف أن الفساد ثاني أكبر معوق للأعمال في مصر بنسبة 14.9% من الشركات.

وأشار التقرير إلى أن نسبة طلب الرشاوى عند استخراج رخصة البناء بلغ 16.8% مقابل 20.8% لدول المنطقة و23% للدول ذات الدخل المتوسط الأدنى.

أما عند التعامل مع مفتشي الضرائب، فبلغت نسبة الرشاوى المقدمة لهم 2% فقط، مقابل 12.4% في المنطقة، وذات النسبة للدول ذات الدخل المتوسط الأدنى.