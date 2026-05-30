أعلنت شركة بيزنس كوميونتي للاستثمارات المالية الحصول على رخصة رأس المال المخاطر من هيئة الرقابة المالية المصرية، وهي الرخصة التي تخوّلها تأسيس وإدارة صناديق الاستثمار في الشركات غير المدرجة، وقبول اشتراكات المستثمرين المؤهلين من بنوك ومؤسسات مالية وشركات تأمين.

تفاصيل إطلاق صندوق امتلاك

وبناءً على هذه الرخصة، وفق بيان الشركة اليوم، فإن الشركة تستعد لإطلاق صندوق “امتلاك” خلال 2027، بحجم مليار جنيه موزعة على 22 شركة في ثلاث شرائح، بحصص ملكية تتراوح بين 20% و90% ولمدة 5 سنوات.

يستهدف الصندوق ثلاثة أنواع من الشركات، تجمعها أزمة واحدة شُح السيولة المالية ولا خلل في التشغيل ولا ضعف في الطلب:

١- الشركات الصغيرة والمتوسطة المتعثرة مالياً هي شركات راسخة بمصانع قائمة وطلبيات تصديرية نشطة، عجزت عن خدمة ديونها البنكية جراء تضاعف تكاليف الإنتاج وارتفاع أسعار الفائدة عقب تحرير سعر الصرف.

- الشركات الناشئة المقيدة بالسيولة وهي شركات ذات نماذج أعمال مثبتة وقواعد عملاء حقيقية، توقفت عن النمو بسبب جفاف مصادر التمويل في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

- شركات النمو المحتاجة إلى رأس مال وهي شركات مربحة تمتلك طلبات إقليمية جاهزة من الأسواق السعودية والخليجية، لكنها عاجزة عن التوسع لافتقارها إلى السيولة اللازمة لتمويل المواد الخام بأسعارها الجديدة.

يدخل صندوق امتلاك بحصة ملكية في هذه الشركات، ويعيد هيكلة ديونها، ويضخ السيولة اللازمة لإعادة تشغيلها وتطويرها ثم يتخارج خلال مدة الصندوق عبر إعادة البيع للشريك الأصلي، أو البيع لمستثمر استراتيجي، أو الإدراج في بورصة النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة.