أقل من مليار جنيه يوميا.. رئيس البنك الأهلي: ضغط السحب من الـATM تراجع للربع في أول أيام العيد

كتب : منال المصري

03:08 م 29/05/2026 تعديل في 03:22 م

محمد الأتربي

كشف محمد الإتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري واتحاد بنوك مصر عن تراجع ضغط السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي للربع في أول أيام عيد الأضحى مقارنة بالأيام السابقة له.

وأوضح في بيان له على صفحته على فيس بوكـ، أنه لا يوجد ضغط على السحب من ماكينات الصراف الآلي في أول أيام عيد الأضحى كما حدث قبل العيد.

وأوضح أن السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنك الأهلي المصري قبل العيد وصل بين 4 مليارات جنيه إلى 4.5 مليار جنيه يوميا الذي تزامن مع صرف المعاشات والرواتب.
أما في أول أيام العيد تراجع السحب اليومي إلى تحت المليار جنيه، وفق ما قاله الإتربي.

كان أشتكى العديد من العملاء قبل عيد الأضحى من نقص السيولة في الماكينات التابعة للبنوك وعدم القدرة على سحب النقدية من حساباتهم بسبب نفاذ الرصيد منها رغم تكثيف البنوك دوريات التعذية على مدار اليوم.

عدد ماكينات الصراف الآلي للبنك الأهلي ومصر

وأكد أن عدد ماكينات الصراف الالي في البنك الأهلي وبنك مصر وصل إلى 13.5 ألف ماكينة وباقي البنوك مجتمعة نفس الرقم.

كان محمد الإتربي قال في وقت سابق أن العملاء سحبوا في يومين قبل العيد 9 مليارات جنيه من ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنك الأهلي المصري.

