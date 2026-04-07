إعلان

الدولار يرتفع مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء

كتب : ميريت نادي

12:29 م 07/04/2026 تعديل في 12:33 م

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 5 بنوك، بقيمة تتراوح بين 6 قروش و18 قرشًا، بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة ببداية التعاملات، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الدولار مقابل الجنيه في 5 بنوك خلال منتصف تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري:

54.5 جنيه للشراء، و54.6 جنيه للبيع، بزيادة 11 قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر:

54.45 جنيه للشراء، و54.55 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة:

54.57 جنيه للشراء، و54.67 جنيه للبيع، بزيادة 18 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي:

54.52 جنيه للشراء، و54.62 جنيه للبيع، بزيادة 13 قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية:

54.51 جنيه للشراء، و54.61 جنيه للبيع، بزيادة 12 قرشًا للشراء والبيع.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الدولار اليوم البنك الأهلي المصري بنك مصر

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

