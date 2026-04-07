الدولار يرتفع مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء
كتب : ميريت نادي
سعر الدولار
ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 5 بنوك، بقيمة تتراوح بين 6 قروش و18 قرشًا، بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة ببداية التعاملات، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.
سعر الدولار مقابل الجنيه في 5 بنوك خلال منتصف تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري:
54.5 جنيه للشراء، و54.6 جنيه للبيع، بزيادة 11 قرشًا للشراء والبيع.
بنك مصر:
54.45 جنيه للشراء، و54.55 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش للشراء والبيع.
بنك القاهرة:
54.57 جنيه للشراء، و54.67 جنيه للبيع، بزيادة 18 قرشًا للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي:
54.52 جنيه للشراء، و54.62 جنيه للبيع، بزيادة 13 قرشًا للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية:
54.51 جنيه للشراء، و54.61 جنيه للبيع، بزيادة 12 قرشًا للشراء والبيع.