ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 5 بنوك، بقيمة تتراوح بين 6 قروش و18 قرشًا، بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة ببداية التعاملات، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الدولار مقابل الجنيه في 5 بنوك خلال منتصف تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري:

54.5 جنيه للشراء، و54.6 جنيه للبيع، بزيادة 11 قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر:

54.45 جنيه للشراء، و54.55 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة:

54.57 جنيه للشراء، و54.67 جنيه للبيع، بزيادة 18 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي:

54.52 جنيه للشراء، و54.62 جنيه للبيع، بزيادة 13 قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية:

54.51 جنيه للشراء، و54.61 جنيه للبيع، بزيادة 12 قرشًا للشراء والبيع.