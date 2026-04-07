ارتفع سعر اليورو مقابل الجنيه في 4 بنوك، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 7-4-2026، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر اليورو في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 62.69 جنيه للشراء، بزيادة 6 قروش، و63.03 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش.

بنك مصر: 62.69 جنيه للشراء، بزيادة 6 قروش، و63.03 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش.

بنك القاهرة: 62.75 جنيه للشراء، بزيادة 12 قرشًا، و63.14 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش.

بنك الإسكندرية: 62.70 جنيه للشراء، بزيادة 11 قرشًا، و63.05 جنيه للبيع، بزيادة قرش.

البنك التجاري الدولي: 62.77 جنيه للشراء، بزيادة 7 قروش، و63.17 جنيه للبيع، بزيادة 21 قرشًا.