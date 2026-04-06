البنك الأهلي يواصل تطبيق خطة ترشيد استهلاك الكهرباء والطاقة

يواصل البنك الأهلي المصري اعتماد مبادرات متكاملة لترشيد استهلاك الكهرباء والطاقة والموارد، بما يتماشى مع التوجهات الوطنية لدعم الاستدامة البيئية وتحسين جودة حياة المواطن المصري.

مبادرة البنك الأهلي لترشيد الكهرباء

وقال محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، في بيان اليوم، إن هذه المبادرات ضمن إستراتيجية البنك للمساهمة الفعالة في الحفاظ على الموارد الطبيعية، ودعم خطط الدولة لترشيد الطاقة، والمشاركة في الجهود الوطنية الرامية إلى خفض معدلات استهلاك الكهرباء بما يتماشى مع أهداف الاستدامة البيئية، خاصة في ظل التغيرات الجيوسياسية الحالية وارتفاع الأسعار العالمية للطاقة.

وأوضح أنه يتم دراسة إمكانية التوسع في استخدام الحلول التكنولوجية الذكية لتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة خلال الفترة المقبلة.

البنك الأهلي يتوسع في تركيب محطات شمسية

وأكد يحيى أبو الفتوح، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن البنك مستمر في تطبيق ترشيد الاستهلاك في مختلف مقرات ومباني البنك على مستوى الجمهورية، مع متابعة التنفيذ بشكل دوري لضمان تحقيق أهدافها بطريقة فعالة، بما يشمل ترشيد الكهرباء والوقود والمازوت المستخدم في تشغيل محطات الكهرباء، مع الإسهام في تحسين جودة الهواء والحفاظ على البيئة.

وأضاف أبو الفتوح أن هذه المبادرة تشمل تركيب محطات طاقة شمسية في عدد من المباني والفروع، حيث يعتبر البنك الرائد في تشغيل أكثر من 41 فرع بالطاقة الشمسية.

إضافة إلى توفير محطة طاقة شمسية أعلى مبنى شارع السبعين الجنوبي بطاقة 30 كيلووات/ساعة، وأخرى في الأرشيف الإلكتروني بمدينة العاشر من رمضان بطاقة 500 كيلووات/ساعة.

ترشيد الكهرباء بفروع البنك الأهلي

وأضاف حسام الحجار، رئيس مجموعة الدعم الإداري بالبنك الأهلي المصري أن البنك يواصل جهوده نحو زيادة خطة ترشيد دقيقة لجميع الفروع والإدارات، بما في ذلك دار البنك بالقاهرة والإسكندرية ونادي البنك الأهلي الرياضي، دون التأثير على جودة الخدمات المقدمة للعملاء.

وأوضح أن الإجراءات الجديدة تشمل ضبط استخدام المصاعد، التحكم في درجات حرارة أجهزة التكييف، وترشيد الإضاءة الداخلية والخارجية، وتنظيم تشغيل أجهزة التكييف الخاصة بماكينات الصراف الآلي بما يحقق الكفاءة في استهلاك الطاقة.

ترشيد تشغيل التكييفات بالمقرات والنوادي

وأشار الحجار إلى استكمال خطة الترشيد التي أطلقتها البنك في 2025، تم ترشيد مصروفات السفر واستخدام الإضاءة والتكييفات في المقرات والنوادي، بما يعكس التزام البنك بالمساهمة في دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وترشيد الموارد.

كاميرات مراقبة دون إضاءة

وأكد الحجار أن البنك حرص على تركيب أحدث كاميرات مراقبة التي تعمل بالأشعة تحت الحمراء وتقوم بالتسجيل بدون الاحتياج إلى إضاءة كان سبب مهم للقدرة على إطفاء الإضاءة ليلا لتوفير الطاقة.

كان البنك الأهلي سباقا في توفير كافة احتياجاته في وقت قياسي وقبل بداية مشاكل تعطل سلاسل الإمداد بالعالم وخاصة الاحتياجات من السيارات من الإنتاج المحلي لاستخدامات الفروع والتي تم توفيرها بأقل الأسعار وقبل ارتفاع نسب التضخم وكذلك توفير الاحتياجات من ماكينات الصارف الألي باقل تكلفة.

والجدير بالذكر أن البنك الأهلي المصري يولي أهمية قصوى بملف الدمج بين الكفاءة التشغيلية والاستدامة، مع ضمان استمرار جودة الخدمات المصرفية المقدمة للعملاء، ليكون نموذجاً رائداً في القطاع المصرفي المصري في مجال ترشيد الطاقة واستخدام الموارد بكفاءة.