المركزي يسحب 2.42 مليار دولار من ودائع غير مدرجة بالاحتياطي بأول شهر لحرب إيران

كتب : منال المصري

04:37 م 05/04/2026

لجأ البنك المركزي المصري إلى سحب 2.42 مليار دولار ودائع غير مدرجة باحتياطي النقد الأجنبي خلال مارس في أول شهر للصراع الأمريكي الإيراني.

بحسب بيانات البنك المركزي، فإن رصيد الودائع غير المدرجة باحتياطي النقد الأجنبي المصري تراجع إلى نحو 11 مليار دولار في مارس مقابل نحو 13.44 مليار دولار في فبراير.

ما الودائع غير المدرجة بالاحتياطي النقدي؟

يحتفظ البنك المركزي المصري بهذه الودائع لدى البنوك بهدف استخدامها لتغطية بعض الالتزامات بعيدا عن احتياطي النقد الأجنبي للحد من التوترات الدولية والضغوط الخارجية مثل خروج مفاجئ للأموال الساخنة.

كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قال في وقت سابق إن الأموال الساخنة ليست محسوبة على الإطلاق في الاحتياطيات الخاصة بالبنك المركزي، وبالتالي يستخدمونها كأداة لتساعد في اتزان السوق المحلية في هذه المرحلة، ولكن لا يتم الاعتماد عليها في الأرقام والمؤشرات.

رغم أهمية الأموال الساخنة في سد فجوة النقد الأجنبي لكن تتزايد مخاطرها على استقرار العملة المحلية أثناء خروجها ويتفاوت التأثير حسب فجوة النقد في كل دولة وحجم التخارج جماعي أو جزئي.

تدفقات الأموال الساخنة

تلقى البنك المركزي 30 مليار دولار خلال أول شهر من تحرير سعر الصرف استثمارات أجنبية في أذون الخزانة المحلية فقط ليقفز إجمالي الرصيد إلى 45 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي.

