انخفض سعر اليورو مقابل الجنيه في 4 بنوك، خلال تعاملات اليوم الأحد 5-4-2026، بينما ارتفع في البنك التجاري الدولي، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر اليورو في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 62.52 جنيه للشراء، بزيادة قرشين، و62.82 جنيه للبيع، بتراجع 28 قرشًا.

بنك مصر: 62.52 جنيه للشراء، بزيادة قرشين، و62.82 جنيه للبيع، بتراجع 28 قرشًا.



بنك القاهرة: 62.57 جنيه للشراء، بزيادة 4 قروش، و62.87 جنيه للبيع، بتراجع 26 قرشًا.

بنك الإسكندرية: 62.47 جنيه للشراء، بتراجع 5 قروش، و62.78 جنيه للبيع، بتراجع 35 قرشًا.

البنك التجاري الدولي: 62.55 جنيه للشراء، بزيادة قرشين، و62.88 جنيه للبيع، بزيادة 74 قرشًا.