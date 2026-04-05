تراجع في 4 بنوك.. سعر اليورو مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم

كتب : أحمد الخطيب

12:58 م 05/04/2026 تعديل في 01:12 م

انخفض سعر اليورو مقابل الجنيه في 4 بنوك، خلال تعاملات اليوم الأحد 5-4-2026، بينما ارتفع في البنك التجاري الدولي، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر اليورو في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 62.52 جنيه للشراء، بزيادة قرشين، و62.82 جنيه للبيع، بتراجع 28 قرشًا.

بنك مصر: 62.52 جنيه للشراء، بزيادة قرشين، و62.82 جنيه للبيع، بتراجع 28 قرشًا.


بنك القاهرة: 62.57 جنيه للشراء، بزيادة 4 قروش، و62.87 جنيه للبيع، بتراجع 26 قرشًا.

بنك الإسكندرية: 62.47 جنيه للشراء، بتراجع 5 قروش، و62.78 جنيه للبيع، بتراجع 35 قرشًا.

البنك التجاري الدولي: 62.55 جنيه للشراء، بزيادة قرشين، و62.88 جنيه للبيع، بزيادة 74 قرشًا.

