بنك "CIB" يؤكد عودة خدمة التطبيق البنكي بكامل طاقته بعد عطل فني لم يستغرق بضعة ساعات

كتب : منال المصري

02:48 م 04/04/2026

البنك التجاري الدولي CIB

أكد البنك التجاري الدولي "CIB" عودة خدمة التطبيق البنكي (الإنترنت والموبايل) بكامل طاقته بعد عطل فني لم يستغرق بضعة ساعات يوم الخميس تم العمل عليه فورا ومعالجته.

كان بعض عملاء البنك قالوا خلال منشورات لهم على "إكس" أنهم واجهوا صعوبة في استخدام "التطبيق البنكي" خلال نهار يوم الخميس وهو ما أرجعه البنك إلى عطل فني.

عميلنا العزيز، برجاء العلم أننا نواجه حاليًا مشكلة تقنية أدت إلى توقف التطبيق البنكي مؤكدا أن العطل الفني يتعلق فقط بالتطبيق البنكي وباقي القنوات البنكية تعمل بشكل طبيعي.

على مستوى باقي الخدمات الرقمية كانت تعمل بشكل منتظم وهي ماكينات الصراف الآلي وإنستاباي للتحويلات اللحظية التي تتيح للعملاء إنجاز مهامهم المالية إلكترونيا.

واجهت بعض البنوك الأسبوع الماضي مشاكل تقنية في استخدام الخدمات الرقمية حيت اشتكى عملاء بنك مصر من توقف خدمة إنستاباي للتحويلات اللحظية والإنترنت والموبايل البنكي بعد عطل فني تم العمل عليه وعودة الخدمة في نفس اليوم.

