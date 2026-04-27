وكيل محافظ البنك المركزي: نصف عملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة تم تحويلها لشركات كبرى

كتب : منال المصري

11:21 ص 27/04/2026

شريف لقمان وكيل محافظ البنك المركزي المصري

قال شريف لقمان وكيل محافظ البنك المركزي المصري للشمول المالي والاستدامة، إن أكثر من 300 مليار جنيه من الشركات الصغيرة والمتوسطة بالبنوك تم تحويلها لشركات كبرى ما يعادل نصف عملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح خلال كلمته في مؤتمر الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب للشمول المالي بالقاهرة اليوم أن محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بلغت نحو 630 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025.

وأضاف لقمان أن حجم التمويل متناهي الصغر تخطى 100 مليار جنيه لأول مرة بعدد 5 ملايين عميل.

وأشار لقمان إلى أن تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ارتفع 400% منذ 2015 حتى 2025.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

