كشف محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن بعض تفاصيل خطة طرح حصة من مصر لتأمينات الحياة بالبورصة المصرية وبنك القاهرة خلال العام الحالي في وقت تواجه فيه المنطقة مخاطر اقتصادية متصاعدة بسبب الصراع الإيراني الأمريكي.

جمع 18 مليار جنيه من طرح مصر لتأمينات الحياة

وبحسب الوزير خلال مداخلة ببرنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب، فإنه من المستهدف جمع 14 مليار جنيه (270.6 مليون دولار) من طرح عام أولي لحصة 20% من شركة "مصر لتأمينات الحياة" الحكومية في البورصة وهو ما يمثل أكبر طرح بسوق المال.

وأوضح أن الطرح المرتقب قد يتم في أواخر يونيو أو خلال أول أسبوعين من يوليو، على أن يتم الإعلان خلال أسبوعين عن أسماء بنوك الاستثمار الفائزة بإدارة عملية الطرح.

مصر لتأمينات الحياة تعد أكبر شركة تأمين في مصر للتأمين على حياة الأفراد وتتبع مصر القابضة للتأمين التي تم نقل ملكيتها من وزارة قطاع الأعمال العام إلى صندوق مصر السيادي.

طرح بنك القاهرة

وأضاف محمد فريد أن طرح بنك القاهرة من المقرر يتم خلال النصف الثاني من 2026، بالتنسيق مع البنك المركزي دون أن يفصح أي تفاصيل عن النسبة المستهدفة للطرح.

كان مصدر مسؤول على صلة بطرح البنك قال لمصراوي، إنه من المقرر طرح 30% من رأس مال بنك القاهرة بالبورصة قبل نهاية يونيو المقبل بشرط استمرار عوامل الاستقرار الحالية.

وأضاف أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسسة التمويل الدولية أبديان موافقتهما المبدئية على المشاركة في الاكتتاب برأس مال بنك القاهرة بالبورصة المصرية من خلال الاستحواذ على حصص أقلية.

كان بنك القاهرة المملوك لبنك مصر والذي يعد ضمن أكبر 10 بنوك على مستوى القطاع المصرفي تم قيد أسهمه بشكل مبدئي في البورصة المصرية منذ 2017 مع الإعلان عن نيته طرح حصة منه للاكتتاب العام.