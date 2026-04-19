بحسب بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، فإن مصر رفعت استثماراتها في سندات الخزانة الأمريكية للشهر الثاني على التوالي خلال فبراير الماضي.

وارتفعت استثمارات مصر في سندات الخزانة الأمريكية إلى مليار و166 مليون دولار خلال فبراير مقارنة بنحو 1.16 مليار دولار في يناير بزيادة 6 ملايين دولار.

ماذا تكون سندات الخزانة الأمريكية؟

أدوات الدين الأمريكية أو كما تعرف باسم سندات الخزانة تعد من الملاذات الآمنة خلال التوترات الجيوسياسية وأحد أهم فرص الاستثمار المتاحة للمستثمرين على مستوى أنحاء العالم (بنوك مركزية وصناديق استثمار وبنوك وخلافه) مقابل حصولهم على سعر فائدة مضمون بدون مخاطر ولذلك السبب تحظى بإقبال كبير.

تقلبات أسعار الذهب

ويأتي ذلك وسط تقلبات أسعار الذهب، حيث هبط رصيد الذهب باحتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري لأول مرة منذ 8 أشهر 10.7% خلال شهر مارس على أساس شهري إلى نحو 19.19 مليار دولار ليكسر موجة صعود كبيرة.

عادة رصيد الذهب باحتياطي النقد يتأثر صعودا وهبوطا بأسعار الذهب عالميا إذ هبط سعر الذهب عالميا بنحو 11% خلال مارس مسجلا نحو 4676 دولار لكل أونصة.

مصر تعود للاستثمار في سندات الخزانة الأمريكية

لأول مرة منذ 3 سنوات تخطت استثمارات مصر في سندات الخزانة الأمريكية حاجز المليار دولار في يناير الماضي،

كان آخر أعلى رصيد لاستثمارات مصر في سندات الخزانة الأمريكية خلال شهر يناير 2023 عندما سجل 1.13 مليار دولار، قبل أن تبدأ مصر في تسييلها، وفق البيانات المنشورة.