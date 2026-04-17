أعلن بنك مصر توقيع عقد قرض متوسط الأجل لصالح شركة ماك لتصنيع وسائل النقل التابعة لمجموعة المنصور للسيارات بقيمة 2.7 مليار جنيه.

ويهدف التمويل إنشاء مصنع لتجميع السيارات، وقد قام بالتوقيع هشام عكاشه -الرئيس التنفيذي لبنك مصر وأنكوش أرورا – الرئيس التنفيذي لمجموعة المنصور للسيارات، بحضور عمرو النقلي نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر، وعمرو دمرداش رئيس قطاع ائتمان الشركات والقروض المشتركة ببنك مصر، وفق بيانا للبنك اليوم.

كما حضر التوقيع هشام أبو الدهب رئيس القطاع المالي لمجموعة المنصور للسيارات وطارق عطا نائب رئيس مجلس الإدارة لقطاع التصنيع بمجموعة المنصور ووائل عمار الرئيس التنفيذي لشركة ماك لتصنيع وسائل النقل ونخبة متميزة من قيادات البنك والشركة.

تفاصيل المشروع الجديد للسيارات

ويقع المشروع بمدينة 6 أكتوبر الجديدة بالقرب من ميناء أكتوبر الجاف، على مساحة تبلغ نحو 126 ألف متر مربع، ويهدف المشروع إلى تأسيس مجمع صناعي متكامل لتجميع مختلف فئات المركبات، بما في ذلك سيارات السيدان، والسيارات الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV)، والميكروباص.

وقد صُمم المصنع ببنية تحتية مرنة وتقنيات متطورة تتيح تصنيع وتجميع المحركات التقليدية (الاحتراق الداخلي) ومحركات الطاقة الجديدة، مما يضمن مواكبة التحول العالمي نحو النقل المستدام.

ومن المخطط أن تصل الطاقة الإنتاجية القصوى للمصنع في المرحلة الأولى إلى نحو 50 ألف مركبة سنويًا.

ومن المستهدف الانتهاء من إنشاء المصنع خلال عام 2026، على أن يبدأ التشغيل الفعلي خلال الربع الأول من عام 2027 وتبلغ اجمالي التكلفة الاستثمارية للمشروع تصل إلى 150 مليون دولار.

وأكد هشام عكاشة الرئيس التنفيذي لبنك مصر على أهمية الدور الحيوي الذي يقوم به بنك مصر في دعم الاقتصاد القومي في شتى المجالات والقطاعات، وخاصة أن صناعة السيارات في مصر تشهد تحركات جادة من أجل التوسع في الإنتاج المحلي لخفض فاتورة الاستيراد،.

وأضاف أنه قيام بنك مصر بهذا التمويل يعد استكمالا لدوره الرائد في دعم الاقتصاد المصري خاصة وأن صناعة السيارات من أهم القطاعات المؤثرة في الاقتصاد المصري.

وأوضح أن صناعة السيارات ترتبط بمجموعة كبيرة من الصناعات والأنشطة الوسيطة والصناعات المكملة والتي يحرص البنك على تمويلها لتوفير المزيد من فرص العمل في مختلف التخصصات بما يخدم بشكل عملي خطط التنمية.

وقال عمرو النقلي نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر إن البنك حرص على التوسع في تمويل المشروعات الحيوية، مثل تمويل صناعة السيارات باستحداث طرق عمل مرنة وبما يتفق مع السياسة الائتمانية لبنك مصر.

وأكد أن البنك يحرص على تقديم حلول تمويلية متكاملة تسهم في تعزيز القدرة الإنتاجية وزيادة تنافسية المنتج المحلي، بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد المصري والتنمية المستدامة.

وقال أنكوش أرورا، الرئيس التنفيذي لمجموعة المنصور للسيارات، بأن استثمار المجموعة في مصنع 'ماك' (MAC) لتصنيع وسائل النقل يأتي تجسيداً لثقة المساهمين في الرعاية الاستثنائية التي توليها الدولة لقطاع السيارات، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

تشتغيل 10 آلاف عامل متوقع بالمصنع الجديد

وأكد أرورا أن المصنع شُيّد وفقاً لأحدث النظم التقنية العالمية، مع الالتزام الصارم بمعايير الاستدامة والبيئة الخضراء، ووضع أمن وسلامة العاملين على رأس الأولويات.

ومن المتوقع أن يساهم هذا المشروع الضخم في خلق نحو 10,000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، و قد أكد سيادته على ثقة مجموعة المنصور للسيارات في الجهاز المصرفي المصري متمثلة في بنك مصر في التعاون المشترك و دعمه المستمر لمجموعة المنصور للنهوض بالصناعة.

