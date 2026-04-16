إعلان

المؤشر الرئيسي للبورصة يسجل أعلى مستوي تاريخي متخطيا 51 ألف نقطة

كتب : ميريت نادي

10:55 ص 16/04/2026

البورصة المصرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 0.80% عند مستوى 51138 نقطة، بمستهل جلسة اليوم الخميس، مسجلًا أعلي مستوي تاريخي.

وصعد مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.64%، وارتفع مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.71%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 ارتفع 1.52% عند مستوى 50733 نقطة، بختام جلسة أمس الأربعاء.

الأسهم الأكثر ارتفاعًا ببداية جلسة البورصة اليوم

يتصدر سهم مستشفى النزهة الدولي الأكثر ارتفاعًا في مستهل جلسة اليوم، ويليه سهم مجموعة النعيم العقارية القابضة.

الأسهم الأكثر انخفاضًا ببداية جلسة البورصة اليوم

يتصدر سهم مينا فارم للأدوية و الصناعات الكيماوية الأسهم الأكثر انخفاضًا في مستهل جلسة اليوم، ويليه سهم العربية للأسمنت حق اكتتاب شركة نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدم-1.

البورصة المصرية أسهم البورصة المصرية المستثمرين الأجانب

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

