أصدرت هيئة الدواء المصرية منشورين جديدين خلال شهر أبريل 2026، حذرت فيهما من مستحضرين دوائيين أحدهما مغشوش والآخر غير مطابق للمواصفات، مع التشديد على وقف تداولهما وسحبهما من الأسواق.

وفي منشور غش تجاري، حذرت الهيئة من مستحضر JUSTIN Blue Hair Anti-Dandruff Shampoo، تشغيلة رقم 022، بتاريخ إنتاج وانتهاء 2026/01/2029.

وأوضحت الهيئة أن سبب التحذير يعود إلى إفادة إدارة التسجيل بوجود عبوات مقلدة من المستحضر في الأسواق، مؤكدة ضرورة وقف تداوله وضبط وتحريز الكميات المتداولة من التشغيلات المغشوشة.

ويُستخدم المستحضر كمضاد لقشرة الشعر، فيما شددت الهيئة على أنه في حال الشك في العبوات، يجب الرجوع إلى هيئة الدواء المصرية عبر الخط الساخن أو الموقع الإلكتروني الرسمي، مع التأكد من مطابقة العبوات للمواصفات المعتمدة.

تحذير من دواء لعلاج تضخم البروستاتا

وفي منشور آخر، قررت الهيئة سحب مستحضر "FLOPADEX 8mg Hard Gelatin Capsules"، تشغيلة رقم 2411226، من إنتاج شركة إيفا فارما.

وأرجعت الهيئة سبب السحب إلى عدم مطابقة التشغيلات للمواصفات الفنية، بناءً على إفادة الشركة المنتجة، ما استدعى اتخاذ قرار بسحبها من الأسواق كإجراء احترازي.

وتستخدم كبسولات "فلوبادكس" في علاج علامات وأعراض تضخم البروستاتا الحميد.

وقررت الهيئة وقف تداول وضبط وتحريز التشغيلات المخالفة، مع التأكيد على ضرورة الرجوع إليها في حال وجود أي شكوك أو استفسارات، عبر القنوات الرسمية.

وأكدت هيئة الدواء المصرية أن هذه المنشورات تخص التشغيلات المحددة فقط، ولا تنطبق على باقي إنتاج المستحضرات المذكورة، داعية المواطنين والصيادلة إلى توخي الحذر، والتأكد من مصدر الأدوية، والإبلاغ الفوري عن أي عبوات يُشتبه في عدم مطابقتها للمواصفات.