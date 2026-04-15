

وكالات

أرسلت وزارة الخزانة الأمريكية رسالة إلى مؤسسات مالية في الصين وهونج كونج والإمارات العربية المتحدة وعُمان، محذرة من مخاطر القيام بأعمال استثمارية مع إيران.

وهددت الوزارة وفقا للرسالة التي اطّلعت عليها وكالة "أسوشيتد برس"، بفرض عقوبات ثانوية على بنوك هذه الدول، متهمة إياها بالسماح للأنشطة الإيرانية غير المشروعة بالتدفق عبر مؤسساتها المالية.

وتنص الرسالة على أن إيران عالجت ما لا يقل عن 9 مليارات دولار من خلال الحسابات المقابلة الأمريكية في عام 2024 باستخدام سلسلة من الشركات كواجهة، وأبرزها في هونج كونج والإمارات.

ونشر حساب وزارة الخزانة على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، أن المؤسسات المالية يجب أن تكون على علم بأن الوزارة تستخدم المجموعة الكاملة من الأدوات والصلاحيات المتاحة، وهي مستعدة لفرض عقوبات ثانوية على المؤسسات المالية الأجنبية التي تواصل دعم أنشطة إيران.

يأتي هذا التحذير في إطار حملة "الضغط الأقصى" التي تنتهجها إدارة ترامب ضد إيران، والتي شملت فرض عقوبات جديدة على 5 كيانات وفرد واحد يسهلون شراء الطائرات بدون طيار والمعدات ذات الصلة لصالح الحرس الثوري الإيراني.

وفرضت واشنطن الأسبوع الماضي عقوبات على 3 شركات صينية بسبب علاقتها بشراء إيران لمكونات الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار، بما في ذلك كيان في هونج كونج يشتبه في قيامه بتبييض مليارات الدولارات لصالح فيلق القدس التابع للحرس الثوري.

هذه التطورات تحصل في وقت تستعد فيه دول إقليمية لعقد اجتماع في أنطاليا (تركيا) هذا الأسبوع لبحث مقترحات إنهاء إغلاق مضيق هرمز واستئناف المفاوضات بين واشنطن وطهران، وسط آمال تعقد على عقد جولة ثانية من المحادثات في إسلام آباد نهاية الأسبوع الجاري، وفقا لروسيا اليوم.