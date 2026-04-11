توفي إسماعيل حسن محافظ البنك المركزي الأسبق في الساعات الأولى اليوم لينتقل إلى جوار ربه، بعد مسيرة في العمل المصرفي تخطت 65 عاما، وفق بيان لأسرته.

وستقام صلاة الجنازة اليوم السبت عقب صلاة العصر بمسجد السيدة صفية بمصر الجديدة والدفن بمقابر العائلة بمقابر أرض الجولف بمصر الجديدة.

من هو إسماعيل حسن؟

تخرج إسماعيل حسن، من كلية تجارة جامعة عين شمس عام 1959، والتحق فور تخرجه بالعمل بالبنك الأهلي المصري.

1961 انتقل للعمل بقطاع الرقابة على البنوك بالبنك المركزي المصري بعد صدور قرار جمهوري بتأسيسه ككيان رقابي مستقل يمثل الحكومة المصرية.

شغل إسماعيل حسن منصب محافظ للبنك المركزى المصري، لمدة 8 سنوات في الفترة من 3 يوليو 1993 إلى 31 أكتوبر 2001.

إنتقل للعمل رئيسا لمجلس إدارة بنك مصر إيران مع بداية شهر نوفمبر 2001 قبل أن يترك العمل المصرفي في 2018.