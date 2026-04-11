بعد مسيرة تخطت 65 عاما.. وفاة إسماعيل حسن محافظ البنك المركزي الأسبق اليوم

كتب : منال المصري

11:37 ص 11/04/2026

إسماعيل حسن محافظ البنك المركزي الأسبق

توفي إسماعيل حسن محافظ البنك المركزي الأسبق في الساعات الأولى اليوم لينتقل إلى جوار ربه، بعد مسيرة في العمل المصرفي تخطت 65 عاما، وفق بيان لأسرته.

وستقام صلاة الجنازة اليوم السبت عقب صلاة العصر بمسجد السيدة صفية بمصر الجديدة والدفن بمقابر العائلة بمقابر أرض الجولف بمصر الجديدة.

من هو إسماعيل حسن؟

تخرج إسماعيل حسن، من كلية تجارة جامعة عين شمس عام 1959، والتحق فور تخرجه بالعمل بالبنك الأهلي المصري.

1961 انتقل للعمل بقطاع الرقابة على البنوك بالبنك المركزي المصري بعد صدور قرار جمهوري بتأسيسه ككيان رقابي مستقل يمثل الحكومة المصرية.

شغل إسماعيل حسن منصب محافظ للبنك المركزى المصري، لمدة 8 سنوات في الفترة من 3 يوليو 1993 إلى 31 أكتوبر 2001.

إنتقل للعمل رئيسا لمجلس إدارة بنك مصر إيران مع بداية شهر نوفمبر 2001 قبل أن يترك العمل المصرفي في 2018.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

اليوم.. التليفزيون المصري ينقل قداس عيد القيامة بـ22 كاميرا و3 سيارات بث
أخبار مصر

اليوم.. التليفزيون المصري ينقل قداس عيد القيامة بـ22 كاميرا و3 سيارات بث
وزيرة الثقافة تتابع حالة الفنان عبدالرحمن أبو زهرة وتطمئن على رعايته
أخبار مصر

وزيرة الثقافة تتابع حالة الفنان عبدالرحمن أبو زهرة وتطمئن على رعايته
مصر تستهدف خفض معدل دين أجهزة الموازنة إلى 78% للناتج المحلي الإجمالي بيونيو
أخبار البنوك

مصر تستهدف خفض معدل دين أجهزة الموازنة إلى 78% للناتج المحلي الإجمالي بيونيو
"شراقي" يحذر من مخاطر سد النهضة.. هل يتكرر سيناريو الغرق؟
أخبار مصر

"شراقي" يحذر من مخاطر سد النهضة.. هل يتكرر سيناريو الغرق؟
حكاية عريس البراجيل أنهى حياة طفلة برصاصة خلال حفل زفافه
حوادث وقضايا

حكاية عريس البراجيل أنهى حياة طفلة برصاصة خلال حفل زفافه

