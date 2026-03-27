ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، مع نهاية آخر التعاملات الأسبوعية الخميس، مقارنة بتعاملات الأربعاء الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال أسبوع

البنك الأهلي المصري: 13.99 جنيه للشراء، بزيادة 12 قرشًا، و14.07 جنيه للبيع، بزيادة 14 قرشًا.

بنك مصر: 13.97 جنيه للشراء، بزيادة 10 قروش، و14.05 جنيه للبيع، بزيادة 12 قرشًا.

بنك القاهرة: 14 جنيهًا للشراء، بزيادة 13 قرشًا، و14.07 جنيه للبيع، بزيادة 14 قرشًا.

بنك الإسكندرية: 13.97 جنيه للشراء، بزيادة 8 قروش، و14.07 جنيه للبيع، بزيادة 14 قرشًا.

البنك التجاري الدولي: 14.03 جنيه للشراء، بزيادة 14 قرشًا، و14.08 جنيه للبيع، بزيادة 15 قرشًا.