ارتفاع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك خلال أسبوع

كتب : آية محمد

02:44 م 27/03/2026 تعديل في 02:44 م

سعر الريال السعودي

ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، مع نهاية آخر التعاملات الأسبوعية الخميس، مقارنة بتعاملات الأربعاء الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال أسبوع

البنك الأهلي المصري: 13.99 جنيه للشراء، بزيادة 12 قرشًا، و14.07 جنيه للبيع، بزيادة 14 قرشًا.

بنك مصر: 13.97 جنيه للشراء، بزيادة 10 قروش، و14.05 جنيه للبيع، بزيادة 12 قرشًا.

بنك القاهرة: 14 جنيهًا للشراء، بزيادة 13 قرشًا، و14.07 جنيه للبيع، بزيادة 14 قرشًا.

بنك الإسكندرية: 13.97 جنيه للشراء، بزيادة 8 قروش، و14.07 جنيه للبيع، بزيادة 14 قرشًا.

البنك التجاري الدولي: 14.03 جنيه للشراء، بزيادة 14 قرشًا، و14.08 جنيه للبيع، بزيادة 15 قرشًا.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الريال السعودي البنك الأهلي المصري بنك مصر أسعار الصرف

