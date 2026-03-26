إعلان

يقترب من 53 جنيها.. سعر الدولار اليوم يقفز مقابل الجنيه بنهاية تعاملات الخميس

كتب : آية محمد

03:35 م 26/03/2026

سعر الدولار

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك، بقيمة تتراوح بين 12 و23 قرشًا، بنهاية تعاملات اليوم الخميس 26-3-2026، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 52.75 جنيه للشراء، و52.85 جنيه للبيع بزيادة 22 قرشًا للشراء والبيع.
بنك مصر: 52.75 جنيه للشراء، و52.85 جنيه للبيع بزيادة 22 قرشًا للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 52.75 جنيه للشراء، و52.85 جنيه للبيع بزيادة 22 قرشًا للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 52.76 جنيه للشراء، و52.86 جنيه للبيع بزيادة 23 قرشا للشراء والبيع.
بنك قناة السويس: 52.78 جنيه للشراء، و52.88 جنيه للبيع، بزيادة 12 قرشًا للشراء والبيع.
بنك البركة: 52.7جنيه للشراء، و52.8 جنيه للبيع بزيادة 20 قرشًا للشراء والبيع.
كريدي أجريكول: 52.75 جنيه للشراء، و52.85 جنيه للبيع بزيادة 23 قرشًا للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 52.75 جنيه للشراء، و52.85 جنيه للبيع بزيادة 22 قرشًا للشراء والبيع.
بنك قطر الوطني: 52.75 جنيه للشراء، و52.85 جنيه للبيع بزيادة 22 قرشًا للشراء والبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 52.77 جنيه للشراء، و52.87 جنيه للبيع بزيادة 22 قرشًا للشراء والبيع.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أول تعليق من نجاة الصغيرة على الصورة الأخيرة المتداولة لها
زووم

أول تعليق من نجاة الصغيرة على الصورة الأخيرة المتداولة لها
أمريكا تتهم روسيا بدعم إيران استخباراتيا لاستهداف وقتل الأمريكيين
شئون عربية و دولية

أمريكا تتهم روسيا بدعم إيران استخباراتيا لاستهداف وقتل الأمريكيين
يقترب من 53 جنيها.. سعر الدولار اليوم يقفز مقابل الجنيه بنهاية تعاملات
أخبار البنوك

يقترب من 53 جنيها.. سعر الدولار اليوم يقفز مقابل الجنيه بنهاية تعاملات
التعاون الخليجي: ندرس كل الخيارات للرد على اعتداءات إيران
شئون عربية و دولية

التعاون الخليجي: ندرس كل الخيارات للرد على اعتداءات إيران
"إيه الوحاشة دي".. سالي عبدالسلام ترد على متابعة بعد ولادة طفلها الأول
زووم

"إيه الوحاشة دي".. سالي عبدالسلام ترد على متابعة بعد ولادة طفلها الأول

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أمريكا تدرس توجيه "ضربة قاضية" لإيران.. أكسيوس تكشف التفاصيل
المُسيّرات الإيرانية.. كيف غيرت "شاهد" موازين القوة في الحرب؟
الصحة: حالتا وفاة ومصابان جراء موجة الطقس السيئ