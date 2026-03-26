يقترب من 53 جنيها.. سعر الدولار اليوم يقفز مقابل الجنيه بنهاية تعاملات الخميس
كتب : آية محمد
سعر الدولار
ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك، بقيمة تتراوح بين 12 و23 قرشًا، بنهاية تعاملات اليوم الخميس 26-3-2026، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 52.75 جنيه للشراء، و52.85 جنيه للبيع بزيادة 22 قرشًا للشراء والبيع.
بنك مصر: 52.75 جنيه للشراء، و52.85 جنيه للبيع بزيادة 22 قرشًا للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 52.75 جنيه للشراء، و52.85 جنيه للبيع بزيادة 22 قرشًا للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 52.76 جنيه للشراء، و52.86 جنيه للبيع بزيادة 23 قرشا للشراء والبيع.
بنك قناة السويس: 52.78 جنيه للشراء، و52.88 جنيه للبيع، بزيادة 12 قرشًا للشراء والبيع.
بنك البركة: 52.7جنيه للشراء، و52.8 جنيه للبيع بزيادة 20 قرشًا للشراء والبيع.
كريدي أجريكول: 52.75 جنيه للشراء، و52.85 جنيه للبيع بزيادة 23 قرشًا للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 52.75 جنيه للشراء، و52.85 جنيه للبيع بزيادة 22 قرشًا للشراء والبيع.
بنك قطر الوطني: 52.75 جنيه للشراء، و52.85 جنيه للبيع بزيادة 22 قرشًا للشراء والبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 52.77 جنيه للشراء، و52.87 جنيه للبيع بزيادة 22 قرشًا للشراء والبيع.