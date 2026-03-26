يقترب من 53 جنيها.. سعر الدولار اليوم يقفز مقابل الجنيه بنهاية تعاملات

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك، بقيمة تتراوح بين 12 و23 قرشًا، بنهاية تعاملات اليوم الخميس 26-3-2026، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 52.75 جنيه للشراء، و52.85 جنيه للبيع بزيادة 22 قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر: 52.75 جنيه للشراء، و52.85 جنيه للبيع بزيادة 22 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 52.75 جنيه للشراء، و52.85 جنيه للبيع بزيادة 22 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 52.76 جنيه للشراء، و52.86 جنيه للبيع بزيادة 23 قرشا للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 52.78 جنيه للشراء، و52.88 جنيه للبيع، بزيادة 12 قرشًا للشراء والبيع.

بنك البركة: 52.7جنيه للشراء، و52.8 جنيه للبيع بزيادة 20 قرشًا للشراء والبيع.

كريدي أجريكول: 52.75 جنيه للشراء، و52.85 جنيه للبيع بزيادة 23 قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 52.75 جنيه للشراء، و52.85 جنيه للبيع بزيادة 22 قرشًا للشراء والبيع.

بنك قطر الوطني: 52.75 جنيه للشراء، و52.85 جنيه للبيع بزيادة 22 قرشًا للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 52.77 جنيه للشراء، و52.87 جنيه للبيع بزيادة 22 قرشًا للشراء والبيع.