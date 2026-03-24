إعلان تحريري

جددت عمومية بنك التعمير والإسكان الثقةَ في حسن غانم، رئيسًا تنفيذيًّا وعضوًا منتدبًا للبنك، لدورة جديدة (2026- 2029).

وشهد البنك خلال السنوات الماضية تحولًا جذريًّا في مؤشرات الأداء المالي والتشغيلي، مدفوعًا برؤية استراتيجية واضحة وتنفيذ منضبط ركَّز على تعظيم الربحية، وتوسيع قاعدة الأعمال، وتعزيز الكفاءة التشغيلية.

واعتمدت الجمعية العامة العادية تشكيلَ مجلس إدارة البنك للدورة الجديدة 2026- 2029 بعد الحصول على موافقة البنك المركزي المصري على قائمة المرشحين؛ والتي تضم نخبةً من القيادات ذات الخبرات المتنوعة، حيث جاء التشكيل ليضم باسل الحيني رئيسًا لمجلس الإدارة غير تنفيذي، وحسن غانم الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، وراندا المنشاوي عضو غير تنفيذي ممثلًا عن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وهاني سويلم عضو غير تنفيذي ممثلًا عن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وعلاء فاروق عضو غير تنفيذي ممثلًا عن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشريف الشربيني عضو غير تنفيذي ممثلًا عن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومصطفى القماش عضو غير تنفيذي ممثلًا عن شركة مصر لتأمينات الحياة، ومحمد نبيل سرحان عضو غير تنفيذي ممثلًا عن شركة مصر للتأمين، ومحمد المعزاوي عضو غير تنفيذي ممثلًا عن شركة "رولاكو إي جي بي للاستثمار"، وشريف الأخضر عضو غير تنفيذي ممثلًا عن شركة "ريمكو إي جي تي للاستثمار"، ومحمود النجدي عضو غير تنفيذي ممثلًا عن هيئة الأوقاف المصرية، وأحمد أبو هندية عضو غير تنفيذي ممثلًا عن الأقلية، وغادة يسري عضو غير تنفيذي مستقل.

وأكد مجلس إدارة البنك التزامه بمواصلة دعم الإدارة التنفيذية؛ لضمان الاستمرار في تنفيذ الاستراتيجية الطموحة للبنك للفترة (2025- 2030)، بما يستهدف تحقيق نمو مستدام، وتعزيز الابتكار، وترسيخ مكانة البنك كمؤسسة مالية رائدة في السوق المصرفية المصرية.