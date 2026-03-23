أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نعمل على رفع كفاءة إدارة أصول الدولة، بالشراكة مع القطاع الخاص، موضحًا أن جهاز "إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها" يستهدف حماية وتنمية أصول الدولة، على نحو يضمن الاستغلال الأمثل وتحقيق أفضل عوائد اقتصادية ممكنة بأعلى جودة وأقل تكلفة.

أسترداد أصول للدولة

وأضاف الوزير، في بيان اليوم، أنه تم من خلال جهاز "إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها"، استرداد «أصول» للدولة بـ 1.2 مليار جنيه، وتحصيل موارد إضافية للخزانة بـ 1.4 مليار جنيه.

وأشار إلى أننا نعمل على خلق فرص استثمارية جديدة للقطاع الخاص عبر شراكات قوية وأكثر تنافسية للتنمية الاقتصادية والعقارية.

قاعدة بيانات موحدة لأصول الدولة

وأوضح الوزير، أننا حريصون على تعزيز التعاون مع «المطورين» والمستثمرين لاستغلال الأصول العقارية بآليات استثمارية ذات قيمة اقتصادية، مشيرًا إلى التنسيق مع وزارة التنمية المحلية في الحصر الميداني واسترداد «الأصول» وتسريع مسار تقنين وضع اليد.

وأكد د. محمد سليمان قورة المدير التنفيذي لجهاز «إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها»، أن هناك قاعدة بيانات موحدة لأصول الدولة، ورفع كفاءة إدارة المقتنيات الذهبية والقطع الأثرية.

وأشار إلى أننا ملتزمون بتوظيف التكنولوجيا الحديثة في حوكمة وإدارة «أصول الدولة» ورفع كفاءة التشغيل، والاستفادة من أدوات التحليل الرقمي والذكاء الاصطناعي في رصد وتقييم «الأصول» والمخاطر والتعديات.

وأضاف أن هناك مزادات إلكترونية للبيع والتأجير من أجل ضمان توسيع قاعدة المتنافسين والوصول لأعلى سعر، مشيرًا إلى التعاقد مع شركة «إي. فاينانس» لدفع تعويضات الحاصلين على أحكام قضائية إلكترونيًا.

وقال إن هناك فرعين لجهاز «إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها» بالإسكندرية وقنا على نحو يسهم فى ضمان جودة الأداء وتحقيق المستهدفات والاستغلال الأمثل لأصول الدولة.

