سجل 1.2 مليار دولار.. قفزة في تعاملات الإتتربنك بين بنوك مصر في يومين بضغط خروج أجانب

كتب : منال المصري

06:51 م 02/03/2026

سعر الدولار

ارتفعت تعاملات بيع وشراء الدولار بين بنوك مصر (سوق الإنتربنك) إلى نحو 1.2 مليار دولار خلال أمس واليوم، بزيادة 150% عن نفس اليومين الأسبوع الماضي.

هذا الارتفاع جاء نتيجة طلبات مقدمة للبنوك لتمويل تخارج جزئي للمستثمرين الأجانب من أذون الخزانة المحلية، في أول رد فعل لتداعيات الحرب الأمريكية الإيرانية وتوقعات آثارها السلبية على المنطقة.

ويتراوح حجم تعاملات الإنتربنك المعتادة أسبوعيًا بين 750 مليون و1.2 مليار دولار، ويعد السوق داخليًا بين البنوك ويشرف عليه البنك المركزي المصري، لتغطية الاحتياجات التمويلية من الدولار داخل القطاع المصرفي.

سعر الدولار سعر صرف الدولار الإنتربنك الأموال الساخنة

