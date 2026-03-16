فيتش: البنوك المصرية في وضع قوي لمواجهة تداعيات الصراع الإيراني

قالت وكالة فيتش العالمية للتصنيفات الائتمانية، إن الوضع المالي للبنوك المصرية قوي بما يكفي لمواجهة تداعيات الصراع الأمريكي الإيراني.

وأوضحت في بيان لها منشور على موقعها الإلكتروني اليوم، أنه رغم أن نسب رأس مال البنوك قد تتأثر في حال حدوث انخفاض كبير في قيمة الجنيه، فإن القطاع المصرفي يتمتع بالفعل بربحية جيدة ورأس مال كافٍ واحتياطيات سيولة كافية من العملات الأجنبية.



وهذا من شأنه أن يعزز قدرة القطاع المصرفي المصري على الصمود مقارنةً، على سبيل المثال، بتصعيد الصراع الروسي الأوكراني في عام 2022، وفق البيان.

الاستثمار الأجنبي

تعد حيازات غير المقيمين من أذون الخزانة المصرية المقومة بالعملة المحلية مرتفعة، حيث تصل إلى حوالي 45 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2025، أو حوالي 21 مليار دولار باستثناء عمليات إعادة الشراء للبنوك.

خروج الأموال الساخنة

وأشارت فيتش إلى أنه منذ بدء النزاع في نهاية فبراير، تجاوزت تدفقات رؤوس الأموال الخارجة من سندات الخزانة المقومة بالعملة المحلية 6 مليارات دولار، مما زاد الضغط على العملة المصرية.

وبلغ سعر الصرف حوالي 52.34 جنيه لكل دولار خلال تعاملات اليوم بانخفاض قدره حوالي 10% منذ بداية الحرب.