هبوط مفاجئ لسعر الدولار اليوم مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات الاثنين

كتب : آية محمد

12:21 م 16/03/2026

سعر الدولار

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه بقيمة تتراوح بين 13 و14 قرشًا، خلال منتصف تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة ببداية التعاملات، بحسب آخر تحديث لأسعار الصرف المنشورة على مواقع 4 بنوك كبرى.

سعر الدولار مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم في 4 بنوك كبرى

البنك الأهلي المصري: 52.34 جنيه للشراء، و52.44 جنيه للبيع، بتراجع 14 قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر: 52.34 جنيه للشراء، و52.44 جنيه للبيع، بتراجع 14 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 52.34 جنيه للشراء، و52.44 جنيه للبيع، بتراجع 13 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 52.34 جنيه للشراء، و52.44 جنيه للبيع، بتراجع 14 قرشًا للشراء والبيع.

سعر الدولار يعكس اتجاهه الصعودي وينخفض مقابل الجنيه.. فما الأسباب؟
سعر الدولار يعكس اتجاهه الصعودي وينخفض مقابل الجنيه.. فما الأسباب؟
موعد أذان وصلاة المغرب اليوم الإثنين الموافق 26 رمضان 2026
موعد أذان وصلاة المغرب اليوم الإثنين الموافق 26 رمضان 2026
رسمياً.. طرح البرومو التشويقي لمسلسل "بين الشك واليقين" عن قصة حياة مصطفى
رسمياً.. طرح البرومو التشويقي لمسلسل "بين الشك واليقين" عن قصة حياة مصطفى
منع ظهور المذيعة فرح علي لمدة شهر
منع ظهور المذيعة فرح علي لمدة شهر
التموين: وقف البطاقات للمخالفين للبناء وسرقة الكهرباء
التموين: وقف البطاقات للمخالفين للبناء وسرقة الكهرباء

السيسي يطلق تطبيق وموقع إذاعة القرآن الكريم
بالأسماء.. نتائج الموسم الأول من برنامج دولة التلاوة
وزير المالية: صرفنا 18.5 مليار جنيه منذ إطلاق حزمة الحماية الاجتماعية فى فبراير 2026