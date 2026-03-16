تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه بقيمة تتراوح بين 13 و14 قرشًا، خلال منتصف تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة ببداية التعاملات، بحسب آخر تحديث لأسعار الصرف المنشورة على مواقع 4 بنوك كبرى.

سعر الدولار مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم في 4 بنوك كبرى

البنك الأهلي المصري: 52.34 جنيه للشراء، و52.44 جنيه للبيع، بتراجع 14 قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر: 52.34 جنيه للشراء، و52.44 جنيه للبيع، بتراجع 14 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 52.34 جنيه للشراء، و52.44 جنيه للبيع، بتراجع 13 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 52.34 جنيه للشراء، و52.44 جنيه للبيع، بتراجع 14 قرشًا للشراء والبيع.