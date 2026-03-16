انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الاثنين 16-3-2026، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم:

البنك الأهلي المصري: 13.9 جنيه للشراء، و13.97 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 13.91 جنيه للشراء، و13.98 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 13.9 جنيه للشراء، و13.97 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 13.94 جنيه للشراء، و13.98 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 13.93 جنيه للشراء، بتراجع 11 قرشًا، و13.98 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش.