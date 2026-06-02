حل الفنان صلاح الدالي ضيفًا على برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا"، المذاع عبر شاشة CBC، وتقدمه الإعلامية هبة الأباصيري.

وتحدث صلاح الدالي عن تصريح سابق له قال فيه: "ممكن مكنتش زوج كويس، لكن أب شاطر أوي"، موضحًا: "أول ما اتجوزت مكنتش فاهم يعني إيه جواز، ومكنتش مستوعب المسؤولية، فأكيد عملت أخطاء كتير جدًا".

وأضاف: "الحمد لله على قد ما أقدر، وأنا كأب معملتش الأخطاء دي. قبل ما ابني زين ييجي كنت مش مركز، لكن بعد ما بقى عنده سنة تقريبًا اتغيرت حاجات كتير في حياتي".

أخر أعمال الفنان صلاح الدالي

ويُعرض للفنان صلاح الدالي حاليًا مسلسل "ورد على فل وياسمين"، الذي تدور أحداثه في 15 حلقة، ويُعرض عبر منصة "شاهد".

أبطال مسلسل ورد على فل وياسمين

ويشارك في بطولة المسلسل صبا مبارك، وليد فواز، أحمد عبدالوهاب، فدوى عابد، ميمي جمال، سلوى محمد علي، إسماعيل فرغلي، وياسر عزت، وهو من تأليف عمرو سمير عاطف ووائل حمدي، وإخراج محمود عبدالتواب.

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