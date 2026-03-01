إعلان

سجل 29.5 مليار دولار.. 4 مليارات زيادة في صافي الأصول الأجنبية ببنوك مصر خلال يناير

كتب : منال المصري

10:20 م 01/03/2026

البنك المركزي المصري

قفزصافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي المصري "شاملا البنك المركزي والبنوك التجارية معا" 16% خلال يناير على أساس شهري إلى 29.5 مليار دولار مقارنة بنحو 25.48 مليار دولار في ديسمبر الماضي للشهر الخامس على التوالي بزيادة بنحو4 مليارات دولار.

يمثل صافي الأصول الأجنبية ما تملكه البنوك من ودائع ومدخرات بالعملات الأجنبية، ويكون قابلاً للتسييل في الأوقات التي يحتاج فيها البنك إلى سيولة لسداد التزاماته.

كان البنك المركزي المصري أرجع في تقرير سابق انتعاش صافي الأصول الأجنبية في البنوك إلى تراكم المراكز من النقد الأجنبي خاصة من تدفقات تحويلات المصريين العاملين بالخارج والاستثمار الأجنبي في أذون الخزانة المحلية.

تم احتساب سعر صرف الدولار عند 47.73 جنيه في ديسمبر و46.96 جنيه للدولار في يناير، وفقا للبيانات الأرشيفية للمركزي المصري.

البنك المركزي المصري صافي الأصول الأجنبية البنوك المصرية

